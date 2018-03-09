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FATİH'TE ATEŞE VERDİĞİ EVDE 2 KİŞİYİ REHİN ALAN KİŞİ YARALI YAKALANDI(1)

Ersan SAN / İstanbul DHA Fatih'te ateşe verdiği evde 2 kişi rehin alan silahlı 1 kişi yaralı olarak yakalandı

09 Mart 2018 21:45

Ersan SAN / İstanbul DHA
Fatih\'te ateşe verdiği evde 2 kişi rehin alan silahlı 1 kişi yaralı olarak yakalandı.
Olay, Topkapı Mahallesi Tatlıpınar Caddesi Piliç Yokuşu Çıkmazı Sokak üzerindeki evde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kaldıkları evi ateşe veren silahlı bir kişi evde bulunan 2 kişiyi rehin aldı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken şüpheli silah gösterdi. Ekipler bunun üzerine polis çağırdı. Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, eve operasyon düzenleyerek rehin alınan 2 kişi kurtardı. Şüpheli de yaralı olarak yakalandı.
Şüpheli yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
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Olay yerinde görüntüler
-Yaşanan hareketlilik
-Polis ekipleri
-Yaralı olarak yakalanan şüpheli


 

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