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Fatih'te 8 yabancı zehirlendi İSTANBUL (A.A)

29 Ağustos 2011 13:53

-Fatih'te 8 yabancı zehirlendi İSTANBUL (A.A) - 29.08.2011 - İstanbul'un Fatih ilçesindeki Yabancılar Şube Müdürlüğü Misafirhanesinde tutulan 8 yabancı uyruklu, yedikleri yemekten zehirlendi. Alınan bilgiye göre, Yabancılar Şube Müdürlüğü Misafirhanesinde sınırdışı edilmek üzere tutulan 8 yabancı uyruklu, yedikleri yemeğin ardından yaşadıkları mide bulantısı rahatsızlığından sonra kusmaya başladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, rahatsızlanan yabancı uyruklulara ilk müdahaleyi yaparken, gıda zehirlenmesi ön teşhisi koydu.  İlk tedavilerinin ardından 8 kişi, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yabancı uyrukluların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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