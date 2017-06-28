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Fatih'te 500 polisle kaçak ürün operasyonu

Operasyon sırasında, bir iş yeri sahibi basın mensuplarına tepki gösterdi

28 Haziran 2017 20:00

İstanbul Fatih'te, kaçak ve satışı yasak olan ürünlere yönelik operasyonda, tütün, çay, telefon, biber gazı ve elektronik sigaraların da arasında bulunduğu çok sayıda ürüne el konuldu.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Güvenlik Şube, Turizm Şube ve Fatih İlçe Emniyet Müdürülüğünden 500 polisin katılımıyla, başta Mahmutpaşa, Sirkeci ve Eminönü olmak üzere ilçedeki bazı iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak yollarla ülkeye sokulan nargile tütünü, çay, tütün, telefon, biber gazı, satışı yasaklanan elektronik sigara ve elektronik sigara likiti gibi çok sayıda ürüne el konuldu. Polis ekipleri, kaçak ürün sattığı tespit edilen iş yeri sahiplerini de gözaltına aldı.

Operasyon sırasında, bir iş yeri sahibi basın mensuplarına tepki gösterdi. Gerginlik, polisin araya girmesiyle sona erdi.

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