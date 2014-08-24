Fatih'te 4 katlı bina çöktü

İstanbul Fatih ilçesinin Balat Mahallesi'nde 4 katlı metruk bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kiremit Caddesi Çırak Sokak 8 numarada bulunan 4 katlı tarihi bina, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle çöktü. Bunun üzerine mahalle sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Polis ekipleri, çöken binanın etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin ilk incelemesi sonucunda göçük altında kimsenin olmadığı belirlendi.

Binanın uzun süredir kullanılmadığı öğrenildi.