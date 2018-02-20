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FATİH'TE 3 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN (3)

* Alevler dakikalar içinde tüm binayı sardı

20 Şubat 2018 15:26

* Alevler dakikalar içinde tüm binayı sardı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - Zeki GÜNAL - İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA
Fatih\'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 
Fatih Hacı Kadın Mahallesi\'nde, 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Paniğe de neden olan yangın, yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alınıp söndürüldü. İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Alevler içinde kalan bina
-İtfaiyenin müdahalesi
-Binadan yükselen alevler
-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Genel ve detaylar

20.02.2018 - 11.55 - Haber Kodu : 180220062
20.02.2018 - 12.14 - Haber Kodu : 180220067


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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