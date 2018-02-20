FATİH'TE 3 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN (2)

* Alevler dakikalar içinde tüm binayı sardı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - Zeki GÜNAL - İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Fatih Hacı Kadın Mahallesi\'nde, 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Alevler içinde kalan bina

-İtfaiyenin müdahalesi

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Binadan yükselen alevler

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Genel ve detaylar



20.02.2018 - 11.55 - Haber Kodu : 180220062