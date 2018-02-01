T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih'te 1 buçuk milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

 Mehmet İlkay ÖZER-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olduğu tahmin edilen, 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

01 Şubat 2018 21:45

 Mehmet İlkay ÖZER-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH\'te düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olduğu tahmin edilen, 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Süleymaniye\'de bulunan 6 katlı bir iş hanına operasyon düzenledi. İş hanının çatı katında aramalar yapan polis, bazı bölmelerde paketlenmiş halde sigara buldu. Operasyona polis köpeği \'Melo\' da katıldı. Polis köpeğinin uzun süre duvarları koklaması üzerine harekete geçen ekipler, balyoz yardımı ile duvarları kırdı. Duvarların içinden paketler halinde sigaralar çıktı.
Terör örgütü PKK\'nın kaçak yollarla ülkeye soktuğu değerlendirilen 200 bini aşkın sigaraya paketine el koyan polis, daha önce bu suçtan kaydı bulunan 3 kişiyle birlikte toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.
Ele geçirilen kaçak sigaraların imha edileceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SANİSTANBULDHAFATİHOperasyondaKaçakçılıkMüdürlüğüSüleymaniyeOperasyonaPolisDuvarlarınTerörPKKEleFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24