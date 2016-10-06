Fatih Yağmur: MİT TIR'ı haberlerindeki kaynaklarımla beni Adana Valisi Coş tanıştırdı!

Adana’da durdurulan MİT TIR’lari ile ilgili çok sayıda habere imza atan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Radikal gazetesi adliye muhabiri Fatih Yağmur, kendisini söz konusu haberlerdeki kaynaklarıyla tanıştıran kişinin dönemin Adana Valisi şimdiki Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş olduğunu öne sürdü.

A Haber'de canlı yayına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski Radikal gazetesi muhabiri Fatih Yağmur'u "paralel polislerle irtibatlı" olmakla suçladı. Fatih Yağmur, Gökçek'in bu suçlamalarına Twitter'dan üzerinden yanıt verdi. Yağmur, "2 yıldan fazla süredir konuşmak istemedim. Ama tak etti artık. Tır olayındaki haber kaynaklarıyla beni tanıştıran Vali Coş'tur. Yeter ulan. Kaldıracak gücüm kalmadı. Yapmadığım şeyi yaptım. Telefon trafiğime de baksınlar Vali Coş'u göreceksiniz." diye yazdı.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ve KOM Müdürü Halil Dağ’ı Vali Coş aracılığıyla tanıdığını iddia eden Fatih Yağmur, "Yaptığım haberlerden de zerre pişman değilim. Siz paralele kucak açmışsanız benim ne suçum var. Kendiniz tanıştırın sonra da beni suçlayın" ifadelerini kullandı.

Fatih Yağmur’un Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:

"Bu iftiraları da bir yere kadar sineye çekebilirim. 2 yıldan fazla süredir konuşmak istemedim. Ama tak etti artık. Tır olayındaki haber kaynaklarıyla beni tanıştıran Vali Coş'tur. Radikal'de yayımlanan bu haberimin kaynağı da kendisi. Demeç bile verdi. Bu da MİT'e ait çıktı. Adana yolsuzluk haberiyle kendisiyle tanıştım. Sonra bana kefil oldu ve Adana'daki emniyete gönderdi. Kendi kefil oldu. Çıksın söylesin. Yeter ulan. Kaldıracak gücüm kalmadı. Yapmadığım şeyi yaptım. Telefon trafiğime de baksınlar Vali Coş'u göreceksiniz. Kendiniz referans olup emniyettekilerle tanıştırıyorsunuz sonra da bana "paralel polislerle irtibatlı" diyorsunuz. Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, Kom müdürü hepsini ben Vali Coş aracılığıyla tanıdım. Kendileri kahraman, ben hain oluyorum. Yaptığım haberlerden de zerre pişman değilim. Siz paralele kucak açmışsanız benim ne suçum var. Kendiniz tanıştırın sonra da beni suçlayın. Havuz medyasının muhabirleri de bana, Tır dosyası için kime gidelim dedi Adana'da. Ben de kendilerini valiye gönderdim. Tır dosyasıyla ilgili karşı haberleri de vali dağıttı. Özel kalemi aracılığıyla."

Avni Coş'tan yanıt

Adana Valisi Coş, Fatih Yağmur'un iddialarına Twitter üzerinden yanıt verdi. Coş, iddialar için "Adice, alçakça, yalanla, montajla iftirada bulunan tüm hainlerle mahkemelerde hesaplaşmaya devam edeceğiz. Yıldıramazlar!" ifadelerini kullandı. Coş daha sonra Skarya Valiliği tarafından yayımlanan tekzip metini de Twitter'dan paylaştı.

Vali Coş'un tweetleri şöyle: