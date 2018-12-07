Fatih Tezcan: Türkiye'de 17 Kasım'dan sonra sarı yelek alan herkes terör şüphelisidir

Fransa'da akaryakıt zamlarıyla başlayan protestoların simgesi haline gelen sarı iş yeleklerinde indirim yapıldığını iddia eden gazeteci Fatih Tezcan, eylemlerin başladığı 17 Kasım tarihinden itibaren Türkiye'de bu yelekleri alan herkesin terör şüphelisi olduğunu ileri sürdü.

Bir alışveriş sitesinin sarı iş yeleklerinde indirim yaptığını söyleyen Tezcan, toplu alımların yapıldığını iddia ederek sosyal medya hesabında şunları kaydetti:

"Sarı yeleklerde yüzde 79 indirim yapılmış ve Türkiye'de çok miktarda alınmış iddiası üzerine firma ile görüştüm, biz indirim yapmadık, hepsiburada yapmış, diyorlar. Fark etmez. Fransa'da ilk eylem günü olan 17 Kasım 2018'den sonra Türkiye'de sarı yelek alan herkes terör şüphelisidir."

​Tezcan'ın söz konusu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Gelen bazı tepkiler şöyle: