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Fatih Tezcan: Kılıçdaroğlu'nu 9 Temmuz'a kadar öldürmeseler de ne diyeceğini duysak!..

"Silahlanan millet, şiddet olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek işaretine bakıyor"

03 Temmuz 2017 16:11

analizmerkezi.com isimli sitede köşe yazarlığı yapan Fatih Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "9 Temmuz'da büyük bir miting yapacağız. Somut taleplerimizi orada açıklayacağız. Bu taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadelemiz sürecek" ifadesiyle ilgili olarak "Şunu 9 Temmuz'a kadar öldürmeseler de ne diyeceğini duysak" dedi. Tezcan, tepki çeken açıklamalarına "15 Temmuz gibi korkunç bir geceyi de deneyimleyen ve silahlanan millet, şiddet olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek işaretine bakıyor" diye devam etti. 

Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"ne bugüne dek çok sayıda vatandaş destek vermişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yürüyüşle ilgili olarak "Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur" demiş; ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gidin FETÖ, PKK, DHKP/C davalarının görüldüğü mahkemelere şehitlerin, gazilerin, milletin hakkını arayın. Gidin tabutlarına omuz verdiğiniz eli kanlı canilerin yetim ve öksüz bıraktığı çocuklarını anın. Buradan diyoruz ki, darbecileri bırakıp darbeye maruz kalanları suçlayanlara yazıklar olsun. Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur. Cezaevinde güya açlık grevi başlatanlara bunlar sahip çıkıyor. Bunların derdi kendi suçlarını bastırmaktır. Millletimiz olup biteni görüyor. Biz her zaman hakikatleri anlatacağız, takdiri milletimize bırakacağız"

Tezcan'ın tepki çeken paylaşımları şöyle:

 

 

 

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