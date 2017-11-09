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Fatih Tezcan: ABD Türkiye'de bir kez daha darbe yapmaya kalkarsa, elçileri öldürülür!

Tezcan, Binali Yıldırım'ın Amerika ziyareti sırasında 'tehdit' içerikli bir tweet attı

09 Kasım 2017 14:34

Gazeteci Fatih Tezcan'ınBaşbakan Binali Yıldırım'ın ABD ziyareti sırasında sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşım tepki çekti.

'Tehdit' içerikli bir paylaşımda bulunan Tezcan, “ABD bir daha Türkiye’de darbe denerse, insanları, polisleri, askerleri öldürürse, hiç kimse kimseyi dinlemez” dedi.

Tezcan tweetinin devamında ise “Bağımsız ve organize Türk İntikam Timleri için Türkiye’deki ve dünyadaki tüm ABD askerleri, devlet görevlileri, elçileri ve ajanları hedef olur, kaçırılır veya öldürülür” ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

 

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