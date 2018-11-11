Fatih Terim'in yokluğunda Ümit Davala'dan 24 saniyelik basın toplantısı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 12. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Terim'in cezalı olmasından dolayı Yardımcı Antrenör Ümit Davala katıldı. Davala yaptığı açıklamada, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle anıyoruz. Hakkari’deki 7 şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Hak ettiğimiz 3 puan aldık” dedi.

Cezalı Fatih Terim'in yokluğunda basın toplantısına çıkan Davala soru almadı ve 36 saniyelik bir konuşma yaparak salonu terk etti.