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Spor

Fatih Terim'in yeni yardımcısı belli oldu!

Daha önce Milli Takım antrenörlüğü de yapmıştı

22 Temmuz 2017 18:48

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yeni yardımcısı belli oldu. Nedim Yiğit ve Kerem Yavaş'ın yürüttüğü yardımcı antrenörlük görevine, birinci yardımcı olarak Mehmet Özdilek (Şifo Mehmet) getirildi.

Sporx’te yer alan habere göre; bir süre önce Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen Özdilek (Şifo Mehmet) her konuda anlaştı ve Terim’in birinci yardımcılığına getirildi.

"Hedefim Milli Takım ya da
Beşiktaş'a hizmet etmek"

Yarın (pazartesi) ya da salı günü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Dürüst ile beraber sözleşme imzalayacak olan Özdilek, “Allah bana bu görevi ikinci defa vermeyi nasip etti. 2006’da yaşanan kötü olayları aklıma dahi getirmek istemiyorum ama tamamen silip yeni bir sayfa açacağımdan eminim. Bundan sonra iki ana hedeflerimden bir tanesi Ay-yıldızlı formaya uzun süre hizmet etmek ya da nice başarılar yaşadığım Beşiktaş’ta hoca olmak” dedi.

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