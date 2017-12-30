Fatih Terim'in yardımcılığını yapacağı iddia edilen Elmander'in kulübünden açıklama

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Fatih Terim’in yardımcılığına getirmeyi planladığı Johan Elmander’in formasını giydiği Örgryte kulübünün başkanı Joacim Nordh, “Bu endüstride işler böyle yürüyor. Bazı oyuncular gelir bazıları gider. Elmader gitmek istiyorsa gider ancak umarım bizde kalır’’ yorumunda bulundu.

Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Fatih Terim’i getiren Galatasaray yardımcı antrenör pozisyonu için de birçok isimle görüşüyor. Deneyimli teknik adam şimdiye kadar sadece Taffarel’in ismini telaffuz ederken Elmander’in de teknik ekibe katılabileceği haberleri medyaya geniş yer buldu.

Elmander için resmi açıklama geldi

Konu hakkında sıcak bir açıklama Elmander’in formasını giydiği Örgryte kulübünün başkanı Joacim Nordh’dan geldi. Elmander’le iletişim kurduklarını belirten Nordh, “Ama Galatasaray’la ilgili herhangi bir şey söylemekten kaçındı. Şu ana kadar bize ne Galatasaray ne de başka bir kulüpten Elmander’le ilgili bir talep geldi. 6 Ocak’ta yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Ondan önce bir araya gelip konuşmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Elmander gitmek istiyorsa..."

Deneyimli golcü ile önce sakince konuşmak istediğini söyleyen Nordh, “Bu endüstride işler böyle yürüyor. Bazı oyuncular gelir bazıları gider. Konuyla ilgili başka bir şey söylemek istemiyorum çünkü o bize çok şeyler katan bir oyuncu. Eğer başka bir kulübe gitmek istiyorsa onu dinler ve gideceği kulüple görüşmelere başlarız. Ama dilerim bizde kalır” dedi.(Ajansspor)