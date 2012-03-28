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Spor

Fatih Terim'in sözleşmesi iki yıl uzatıldı

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın daveti üzerine Trabzonspor maçından önce bir araya gelen Aysal - Fatih Terim ikilisi sözleşme konusunu masaya yatırdı

28 Mart 2012 23:57

Galatasaray taraftarının merakla beklediği teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi Trabzonspor maçından önce yapılan görüşmeyle 2 yıl daha uzatıldı.

 
Başkan Ünal Aysal'ın, sezon bitmeden uzatmak istediği sözleşmenin süresini Fatih Terim'e bırakmasına rağmen tecrübeli teknik adamın, "Benim için Galatasaray'da görev yapmak çok anlamlı. Süreyi siz belirleyin" yanıtını verdiği öğrenildi. 
 
Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın bu yanıt üzerine, teknik direktör Fatih Terim'e, "Benim görev süremin bitmesine 2 yıl daha var. Ben görevdeyken de sizinle çalışmak isterim" dediği bildirildi. 
 
Taraflar artı iki yıl konusunda anlaşma sağlarken, Başkan Ünal Aysal bu kez de ücret konusunun masaya yatırılmasını istedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim daha önce olduğu gibi ücretinin konuşulmasını istemedi ve toplantının sonunda, "Ücretimi siz belirleyin" ifadelerini kullandı. 
 
Geçtiğimiz yıl Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'la her yılın sonunda uzatılması için opsiyon maddesi bulunan teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi Başkan Aysal'la yapılan bu toplantının ardından 2 yıl daha uzatıldı.

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