Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan, EURO 2016'daki futbolcu tercihi ve oynattığı futbol ile eleştirilen A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Fatih Terim'in TFF'den aldığı ücretin "dudak uçuklattığını" öne sürdü. Turan " Yılda 3,5 milyon Euro Ayda 962 bin 500 lira. Nedir bu büyük paralar? Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in aldığı maaş. Helali hoş olsun diyeceğiz ama bu paraya karşılık ne iş yapıyor?" dedi.

Seyircilerin Terim'i protesto edişini de haklı gören Turan "Tüm takımlar arasında iki maçta en çok gol yiyen takım olduk! Bir de “Seyirciler protesto etti” diye kızıyorlar.Seyirci ne yapsın? Takımın kötü oyunu karşısında insanların sinir sistemi çöküyor! 24 takım arasında en az koşan bizim takım çıktı!" ifadesini kullandı.

Sözcü'den Rahmi Turan'ın "Fatih Terim’in maaşı dünyada dudak uçuklattı!" başlığıyla yayımlanan (20 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Fatih Terim'in Maaşı Dudak Uçuklattı

Yılda 3,5 milyon Euro…

Ayda 962 bin 500 lira……

Nedir bu büyük paralar?

Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in aldığı maaş……

Helali hoş olsun diyeceğiz ama bu paraya karşılık ne iş yapıyor?

Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız sonuçlar ortada…

Tüm takımlar arasında iki maçta en çok gol yiyen takım olduk!

Bir de “Seyirciler protesto etti” diye kızıyorlar.

Seyirci ne yapsın? Takımın kötü oyunu karşısında insanların sinir sistemi çöküyor! 24 takım arasında en az koşan bizim takım çıktı!

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Gelelim burnu havada yürüyen Fatih Terim biraderimize…

Dünyaca ünlü Forbes Dergisi “Türk Teknik Direktörün aldığı maaş dudakları uçuklatıyor!” diye yazdı.

Forbes, merkezi New York'ta olan bir iş dergisi…… Çeşitli konularda hazırladığı listelerle dünya çapında ün yapmıştır.

Bunlar arasında en popülerleri, “Milyonerler listesi” “En büyük şirketler sıralaması” “En yüksek ücretli yöneticiler”dir. Fatih Terim bu kategoriye giriyor.

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Forbes Dergisi, Avrupa Milli Takımları'nın başındaki teknik direktörlerin aldıkları maaşları ve ülkesinde yaşayan bir insanın ortalama gelirinin kaç katı olduğuna dair ilginç bir araştırma yayınladı.

Dünyanın en çok kazanan dördüncü antrenörü olan Fatih Terim'in, bir Türk vatandaşının ortalama gelirinden 2900 (iki bin dokuz yüz) misli ücret alması Forbes Dergisi'nin “Dudak uçuklatan maaş” diye yayın yapmasına sebep oldu.

Forbes Dergisi altı ay önce bu hesabı yaparken Türkiye'de kişi başına düşen yıllık milli geliri 18 bin dolar olarak hesaplamıştı… Oysa Türk lirası dolar karşısında gerilediği için bugün milli gelirimiz söylenen rakamın yarısı kadardır…

Günümüz kurlarına göre bir hesap yapılsa 2900 rakamını ikiye katlamak gerekir.

Bu, kırılması imkânsız bir dünya rekorudur!

NOT: Forbes'e göre, milli gelire oranla Fatih Terim dünyanın en yüksek ücretini alıyor. Tek başına 2900 vatandaşının toplam maaşına eşit! Eh, ne de olsa biz, yemeden yediren gönlü zengin bir ülkeyiz!

YAĞMA HASAN'IN BÖREĞİ!

Lâf Fatih Terim'den açılmışken, futbolla devam edelim bari.

Milli takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk iki maçını izledim.

Açık söyleyeyim… Hiç umut yok bu takımda… İyi oynayıp da kaybetsek, insan yine teselli bulur.

Oyun kötü, sonuç kötü…

Göz boyamak için mi nedir? Şimdi umutlarını Çek Cumhuriyeti maçına bağlamışlar… Efendim, Çek Milli Takımı'nı farklı yenersek, “En iyi üçüncü takımlar” arasında şansımız olurmuş…

Geçin efendim, geçin… Çek maçı da kurtarmaz bizi… Avrupa Futbol Şampiyonası serüvenimiz bitmiştir artık!

Futbol Federasyonu, Fransa'ya tam tamına “900 kişi” götürmüş……Devlet malı deniz, yemeyen keriz nasıl olsa……

İngiltere'nin Paris'e götürdüğü davetli sadece 17, Almanya'nın 44, İtalya'nın 39.

Oysa onlar bizden kat kat zengin… Savurganlıkta üstümüze yok! Ya zengin bir ülke olsaydık ne yapardık acaba?

TEBESSÜM

200 milyon çarpan adam!

Bu sütunda, fazla kafa ütülemeden kısa fıkralar yazarak, okurlarımı bir nebze tebessüm ettirmek istiyorum. Tabii ki her fıkra mükemmel olmuyor. O konuda hoşgörünüze sığınıyorum.

Bu arada okurlarımdan gelen mesajlar bazen fıkradan da ilginç oluyor.

İşte bu maillerden biri… Yüksel Yılmaz yazıyor:

“Üstadım, sizin vasıtanızla bir kutlama mesajı yollamak istiyorum.

Sivas'ta, kendisini Ak Parti'liyim diye tanıtan ve 700 kişiden tam 200 milyon lira çarpan uyanık arkadaşı kutlar, başarılarının devamını dilerim!”