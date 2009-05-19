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Spor

Fatih Terim'in kritik 48 saati

Fatih Terim’in yerine dikilen parmak ucunun fonksiyonunu yerine getirip getirmeyeceği 48 saat sonunda belli olacak

19 Mayıs 2009 03:00

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’in yerine dikilen parmak ucunun fonksiyonunu yerine getirip getirmeyeceği 48 saat sonunda belli olacak 


Fatih Terim'in parmağı koptu

Vatan gazetesinin haberine göre; Bodrum'daki yazlığında tekne kazası geçiren ve kopan parmak ucu yerine dikilen Fatih Terim’in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Doç. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından mikro cerrahi yöntemiyle yapılan ameliyat sırasında Terim’in parmağında canlı kalan 0,5 mm çapındaki tek kılcal damarın kopan parçaya bağlandığı ve şimdi bu damardan kan akışı ile doku beslenmesinin gerçekleşmesinin umut edildiği öğrenildi.

Bu arada doktorların enfeksiyon kapma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla ziyaretçi yasağı koydukları Fatih Terim’in en az bir hafta hastanede kalacağı açıklandı.

Fulya Terim, eşinin geçirdiği kazayı öğrenince Amerika’dan geldiğini belirterek, “Dikilen parçanın tutup tutmayacağı, yani fonksiyonunu yerine getirip getirmeyeceği önümüzdeki 48 saat sonunda belli olacak. Kendisi gayet iyi, eli sarılı istirahat ediyor” dedi.

Terim’e konan ziyaretçi yasağına rağmen Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli dün meslektaşıyla çok kısa görüştü.

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