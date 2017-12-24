Fatih Terim'in ilk yardımcısı belli oldu

Galatasaray’da Fatih Terim döneminin başlamasıyla beraber yeni teknik heyette kimlerin olacağı merak konusu olmaya başladı.

Sporx’te yer alan habere göre; Hasan Şaş, Ümit Davala, Johan Elmander ve Taffarel ile görüşmelerini sürdüren Fatih Terim ilk hamlesini yaptı: Levent Şahin.

A Milli Takımı’nda Levent Şahin ile beraber çalışan ve daha sonra Şahin’in Adanaspor’a gitmesine vesile olan Terim, Şahin’i bu kez de Galatasaray’daki ekibine dahil etti.

Levent Şahin, Galatasaray’daki ilk antrenmanına dün Fatih Terim önderliğinde çıktı.

Levent Şahin kimdir?

Aslen Adanalı olan Levent Şahin, futbolculuk kariyerine amatör takımlarda başladıktan sonra, dönemin ikinci lig ekibi İskenderun’da profesyonelliğe adım attı. Yaşadığı ağır sakatlıklardan sonra futbolculuk kariyeri son bulan Levent Şahin, daha sonra antrenörlük alanına yöneldi. Gazi Üniversitesi’nde futbol antrenörlüğü alanından mezun olan Şahin, yine aynı üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı ve İngilizce biliyor. TFF tarafından 2012 yılında ilk defa UEFA standartlarında düzenlenen eğitimle PRO Lisans sahibi oldu. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Eğitimcilerin Eğitimcisi (TUDOR) ünvanına da sahip. Profesyonel antrenörlük kariyerine 3. Ligde Hacettepe ve Keçiörengücü’nde başlayan genç teknik adam,2. ligde Kahramanmaraşspor’da antrenörlüğün yanı sıra,bir dönem 2. ligde Bugsaşspor’un başında teknik direktör olarak görev aldı. Süper Lig takımlarından Ankaraspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nde antrenör olarak görev alan Levent Şahin,2012 yılında A2 Milli Takımı antrenörlüğüne getirildi. Fatih Terim’in Türkiye Futbol Direktörü olmasının ardından, A Milli Futbol Takımı’nın yardımcı antrenörü olarak görevlendirildi. Fransa’da düzenlenen EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyona’sında Fatih Terim’in 1. yardımcısı olarak görev almıştır.