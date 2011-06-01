Fatih Terim'in iki şartı

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YÜKÜNÜ AZALTACAK



ERSAN GÜLÜM



Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan Ünal Aysal ile yaptığı son görüşmede çok önemli ‘2’ not birden iletti. İlki kaptan Arda Turan, diğeri ise Adanasporlu Ersan Gülüm ile ilgili. Terim’den, Atletico Madrid’e transfer olup olmayacağı uzun süreden beri merak konusu olan Arda’nın İspanya’ya gitmesine ‘vize’ çıkmadı.Belçika milli maçı sonrası Florya’da bir kez daha görüşeceği genç oyuncusuna kendisini 1 yıl daha göndermeyeceklerini söyleyecek olan Terim, başkan Ünal Aysal’a da bu konudaki son kararını bildirdi. Aysal ile yaptığı görüşmede Arda konusunu açan İmparator’un “Arda’yı bu sezon satmamız çok büyük bir hata olur. Onun gibisini bir daha bulamayız. Bu sezon ona lig yarışında çok ihtiyacımız olacak. Arda’yı sakın satmayın başkanım. Merak etmeyin, onu gönüllü olarak kalması için ikna edeceğim” dediği öğrenildi.Atletico Madrid’in teklifini geri çevirmeyi uygun gören başkan Ünal Aysal ise “Son karar sizin. Arda da kalmak isterse, bizim satmaya niyetimiz zaten yok” yanıtını verdi.Cimbom’da şimdi gözler, milli maç sonrasındaki Terim-Arda görüşmesine çevrildi. Hoca, görüşmede Arda’ya güven vererek, 1 yıl daha kalması gerektiğini bildirip, yönetimin de kendisini satmayı düşünmediğini anlatacak. İlk görüşmede Arda, ‘gitmek istediğini’ söylemiş ve geçen sezonki olaylara kırıldığını bildirmişti. Terim’in, oyuncusunun aynı şeyleri bir daha yaşamaması için önlem alarak, yükünü azaltıp kaliteli yabancı takviyelerle üzerindeki baskıyı hafifleteceği kaydedildi.“Adanasporlu Ersan Gülüm, benim bu sezon için alınmasını istediğim oyuncuların başında yer alıyor. Transferi mutlaka gerçekleştirilmeli.”Geçtiğimiz sezon sakatlanıncaya kadar kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen ve Siyah-Beyazlı takımla olan sözleşmesi dün akşam itibariyle sona eren Ersan Gülüm’ün transferi ile de Fatih Terim yakından ilgileniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, başkan Ünal Aysal ile bu oyuncu ile ilgili olarak gerçekleştirdiği görüşmede “Biliyorsunuz Ersan’ın ismini yerli transfer listemin en üst sırasına yazmıştım. Bu oyuncunun gelecek sezonki takım yapımız ve oyun planım içindeki önemi çok büyük. Genç ve gelecek vaadeden bir oyuncu. Eğer onu kazanabilirsek, savunmamız uzun yıllar sorunsuz bir hale gelir. Benim ‘olmazsa olmaz’ olarak düşündüğüm mevkiideki isimlerden biri. Sizden bu transferini bitirmek için elinizden geleni yapmanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.Başkan Ünal Aysal ise Terim’in bu isteği karşısında “Siz hiç merak etmeyin. Listede bulunan futbolcuların hepsini almak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ersan Gülüm için de girişimlerimiz ve Adanaspor ile pazarlıklar hızlı şekilde sürüyor” diye konuştu.