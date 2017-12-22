Fatih Terim'in Galatasaray karnesi

4. kez Galatasaray teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, 9 sezonluk Galatasaray kariyerinde toplam 6 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

1996-97 sezonunda ilk kez göreve gelen Terim, 1997, 1998, 1999 ve 2000 yıllarında Galatasaray'ı üst üste 4 kez şampiyonluğa taşıdı.

Terim, 2000 yılında kendisine 'Avrupa Fatihi' unvanının verilmesine vesile olacak olan UEFA kupasını da Türkiye'ye getirdi.

2000 yılından sonra 2 yıl ayrı kaldığı Galatasaray'a, 2002 yılında geri dönen Terim, 2002-03 sezonunu 2. sırada tamamldı. Sonraki sezon (2003-04) 26. haftaya kadar takımda kalan Terim, takımdan ayrıldığında Galatasaray 6. sıradaydı.

2011-2012 sezonunda 3'üncü kez Galatasaray'ın başına geçen Terim, 2011-2012, 2012-2013 sezonunda takımı üst üste iki kez şampiyonluğa taşıdı. Terim, 2013-2014 sezonunun 5. haftasında görevinden ayrıldı.