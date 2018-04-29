T24 LogoT24 Logo
Spor

Fatih Terim'in derbi planı belli oldu

Terim, hücumu hedefliyor

29 Nisan 2018 14:03

Fatih Terim, Beşiktaş’ı hücum planıyla yıkmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip ilk dakikadan itibaren önde basıp Kartal’ın savunmasını hataya zorlayacak. 2 haftadır kazanan kadroda ise cezalı Serdar Aziz dışında değişiklik beklenmiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; şampiyonluk yolundaki son ve en kritik derbide Beşiktaş’ı konuk edecek olan Galatasaray, hücum futbolundan taviz vermeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, ekibiyle birlikte hafta boyunca yaptığı analizlerde, rakibi beklemek yerine oyunu önde oynamaya karar verdi. Galatasaray ilk dakikadan itibaren önde pres yaparak, Beşiktaş savunmasını hataya zorlayacak. Özellikle taraftar desteğiyle birlikte takımının ofansta daha da güçlü kalacağını düşünen Terim, kendi savunmasını da önde kurup beklerin sürekli ilerideki kanat oyuncularına destek vermesini istiyor. 

Dönen toplara dikkat

Terim’in öğrencilerini en fazla uyardığı konulardan biri, Beşiktaş savunmasından dönecek toplar. Fatih hoca oyuncularından ileride kalabalık durmalarını ve ikinci topları mutlaka kaparak atak sürekliliği sağlamalarını bekliyor. Böylece daha az eforla daha fazla pozisyon bulunması hedefleniyor. 

11’i kafasında kurdu

Öte yandan Fatih hocanın Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını kazanan kadroda bir değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi. Kart cezalısı Serdar Aziz’in yerine Maicon’un görev alacak olmasının dışında, farklı bir tercih yapılmayacağı ifade ediliyor.

ETİKETLER

Fatih TerimderbiGalatasaraySpor Toto Süper Lig31 haftagsbjkşampiyonluk yarışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24