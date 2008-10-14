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Spor

Fatih Terim'in deplasman karnesi

19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup'ta yarın deplasmanda Estonya ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı'nın, elemelerde son dönemdeki deplasman karnesi genel olarak iyi.

14 Ekim 2008 03:00

19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup'ta yarın deplasmanda Estonya ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı'nın, elemelerde son dönemdeki deplasman karnesi genel olarak iyi.


Türk Milli Takımı, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in ikinci görev süresi içinde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde rakip sahalarda yaptığı 10 maçın 6'sını kazanırken, 2'sini yitirdi, 2'sinde de berabere kaldı.

6'sı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu, 3'ü Dünya Kupası Eleme Grubu, 1'i de Dünya Kupası elemeleri baraj maçı olmak üzere, elemelerde rakip sahalardaki son 10 maçında toplam 16 gol atan milliler, kalelerinde ise 10 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, elemelerde rakip sahadaki son 10 maçından 9'unda rakip fileleri en az 1 kez havalandırırken, bu süre içinde sadece İsviçre ile yapılan 2006 Dünya Kupası Avrupa elemeleri baraj ilk maçında gol yollarında sessiz kaldı. Milliler ayrıca, deplasmanlardaki bu son 10 maçın 4'ünü gol yemeden tamamladı.


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