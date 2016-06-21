"Fatih Terim'in damadı İspanya maçında 'Siz ne biçim Türk’sünüz ulan' diyerek gazetecilerin üzerine yürüdü"

Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'nın İspanya maçında bir grup gazetecinin üzerine yürüdüğü öne sürüldü. Cumhuriyet'ten Doğan Satmış'ın haberine göre, Millilerin yediği üçüncü golün ardından bir grup gazetecinin bulunduğu tribünden "Bravo" diye tepki geldi. Bunun üzerine sinirlenen Bahçekapılı, “Siz ne biçim Türk’sünüz ulan, millilere nasıl bravo dersiniz?” diye bağırarak gazetecilerin üzerine yürüdü. Locada bulunan gazeteciler de, savunmaya geçerek “Ne diyorsun? Sana mı soracağız? Bizim Türklüğümüzü mü" karşılığını verdi.

Olayın perde arkasında yaşananları anlatan Doğan Satmış'ın yazısı şöyle:

Gazetelerde günlerdir Fatih Terim’in kızı ve damadı ile ilgili haberler çıkıyor. Olayların başlanğıç noktası, Türkiye’nin İspanya’ya 3-0 kaybettiği maçta tribünde yaşanan yarım dakikalık bir gerginlik. Olayın kahramanları Terim’in kızı Buse Terim, onun eşi Volkan Bahçekapılı ve bir grup Türk gazeteci. Ancak olay, Cumhuriyet’te çıkan birkaç cümle dışında basına tarafsız olarak tam yansımadığı için bir tartışmadır gırla gidiyor. Öncelikle Terim’in kızına yönelik kampanyayı ve tüm olumsuz karalamaları taa başından kınayıp maçta yaşananları size ilk elden anlatalım.

18 gazeteci, yanlarında 7 kişiyle bir grup olarak Nice Stadı’nda, 17 ve 18 numaralı VIP locada Türkiye- İspanya maçını izliyorduk.

Ancak sahada milliler pek etkili olamıyordu. İlk gol, derken ikinci gol geldikten sonra tribünlerden millilere yönelik laf atmalar sıklaştı.

'Bravo'ya tepki

Üçüncü golden sonra bulunduğumuz locadan da millilere yönelik “Bravo” diye bir ses işitildi, küfür falan yoktu. Büyük umutlar bağlanan futbolcuların, 3-0 yenik oynadığı bir maçta, üstelik de kötü gidiş varsa söylenecek en kibar söz “Bravo” olmalı.

İşte bu “Bravo” sesi duyulduktan sonra, 15 numaralı locadan olduğunu sonradan öğrendiğimiz ve üzerinde milli takım yedeklerinin giydiği bir forma olan sakallı biri, Türk gazeteci grubuna koşturarak “Siz ne biçim Türk’sünüz ulan, millilere nasıl bravo dersiniz?” diye bağırarak üzerimize yürüdü.

Ne olduğu anlaşılmaya çalışırken gençle birlikte yanında birileri daha 17 numaralı locaya yöneldi. Bizim locadakiler de, savunmaya geçerek saldırıda bulunan kişiye “Ne diyorsun? Sana mı soracağız? Bizim Türklüğümüzü mü" diye karşılık verdi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in 6 aylık hamile olan kızı Buse Terim, Milli Takım’ın İspanya mağlubiyetinin ardından kendisine ve bebeğine hakaret edenlere dava açıyor. Buse Terim, Milli Takım’ın İspanya’ya 3-0 mağlup olmasından sonra kendisine ve karnındaki bebeğine yapılan çirkin hakaretlerden sonra dava açmaya karar verdi. Milli Takımımızın EURO 2016’da İspanya’ya 3-0 mağlup olması, sosyal medyada günün olayı olmuştu. Karşılaşmanın ikinci yarısından itibaren Fatih Terim ve Arda Turan başta olmak üzere ay-yıldızlılar için çok sayıda tweet atıldı, yorum yapıldı. Ancak bazı kesimler eleştirinin dozunu çok fazla kaçırdı, kabul edilemez ve çirkin ifadeler kullanıldı. Eleştirilerin en ağırı ise Fatih Terim’in kızı, moda yazarı Buse Terim’e yapıldı. Sabah’ın haberine göre; Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in 6 aylık hamile olan kızı Buse Terim, kendisine ve bebeğine hakaret ve küfür edenlere kayıtsız kalmadı. İspanya ile oynanan milli maçın ardından sosyal medyadan yapılan terbiyesizlikler üzerine harekete geçen Buse Terim, dava açma kararı aldı. Daha önce de sosyal medyadan hakaret eden bir kişiyi mahkemeye veren Buse Terim, pişman olduğunu söyleyen şahsın uzlaşma talebini reddetmişti. Stade de Nica’teki maçı çok sayıda Türk seyirci izlerken yenen goller, tribünlerin moralini altüst etti, taraftar protestoya başladı. Hakaretlere dava Damat: Siz nasıl Türksünüz! test ediyorsun” diye itiraz ettiler. 16 numaradan çıkanlar araya girdi. Saldırgan gencin çevresindekiler onu tuttu. İki loca arasındaki 16 numarada maçı izleyenler, patırtının ortasında kaldı.

Bağırmalar üzerine, alt tribündekiler bile localara dönüp baktılar. Sonra devreye Fransız güvenlik görevlileri ve Türkçe konuşan bir kadın görevli girdi. Biri, “Lütfen yapmayın, bakın eşi hamile, karnı burnunda” diye sol tarafı engellemeye çalıştı. Aralarında bariyer olmadığı için localardan çıkıp gelenler falan, bir hayli kalabalık toplandı.

Damat Volkan Bey

“Kim bu” falan denirken, bağırıp yürüyen kişinin Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı olduğunu öğrendik. Dünkü Posta’dan anlıyoruz ki, küçük damadın yanında diğer damat Ahmet Baran da varmış. Zaten fırlayıp geldiği 15 numaralı locada Fatih Terim’in eşi de vardı. Ayrıca, damat beyin hamile eşi Buse Terim Bahçekapılı’nın da orada olduğunu anladık.

Hatta bizim gruptan, işinden olmaması için adını vermeyeceğim bir gazeteci olayı görmüş, “Damadı buraya eşi gönderdi. Buse Hanım ona ‘Babam için laf ediyorlar’ filan deyince, genç kalkıp üzerimize yürüdü” dedi

Video çeken var mı?

Olay böyle bitmedi, ilk ataktan sonra aynı genç ikinci kez hücuma geçti. “Kim çekti ulan” diyerek, olay anında video çekeni aramaya başladı. Yine durduruldu. O sırada birilerinin de “O locada içki içiyorlar” diye bağırdığını duyduk. Doğruydu, 17-18 numaralı localarda şampanyadan Fransız şaraplarına kadar her türlü içki vardı. İçkinin etkisi var mıdır bilemem ama 19 gazeteci gafil avlanmış, hiçbiri video çekmeyi akıl edememişti. Bırakın videoyu, bir fotoğraf çeken olmamıştı. Çünkü kendilerinin saldırıya uğrayacağını ve saldıranın ‘damat’ olacağını kimse tahmin edememişti.

Fransız görevliler ve arada bariyer olunca, olay yatıştı. Fatih Terim ailesinin bulunduğu loca, maçın bitmesine 20 dakika kala boşaldı. Damat bey, maç sonunda gazetecilerle tekrar yüz yüze gelmemek için 3’üncü golden sonra erkenden stadı terk etti.

Olay böyle yaşandı ve 17 ve 18 numaralı localardaki 18’i gazeteci 25 kişi buna tanık oldu.

Bu olayın Cumhuriyet dışında gazetelere yansımamasının nedeni de, Fatih Terim ve onu her zaman kayıtsız şartsız desteklediği bilinen Recep Tayyip Erdoğan’ın yarattığı baskı ortamı. Bu gazetecilerden biri, yaşananı yazsa, işinden olabilir.

Neyse ki, Cumhuriyet var ve biz bunları yazabildik.

Son bir not iletelim. Damat beyler kendilerine küfür edildiğini söylüyorlar. Bu doğru değil. Eğer “Bravo” sözü küfür derseniz, o da takdiriniz.

Hakaretlere dava

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in 6 aylık hamile olan kızı Buse Terim, Milli Takım’ın İspanya mağlubiyetinin ardından kendisine ve bebeğine hakaret edenlere dava açıyor.

Buse Terim, Milli Takım’ın İspanya’ya 3-0 mağlup olmasından sonra kendisine ve karnındaki bebeğine yapılan çirkin hakaretlerden sonra dava açmaya karar verdi.

Milli Takımımızın EURO 2016’da İspanya’ya 3-0 mağlup olması, sosyal medyada günün olayı olmuştu. Karşılaşmanın ikinci yarısından itibaren Fatih Terim ve Arda Turan başta olmak üzere ay-yıldızlılar için çok sayıda tweet atıldı, yorum yapıldı. Ancak bazı kesimler eleştirinin dozunu çok fazla kaçırdı, kabul edilemez ve çirkin ifadeler kullanıldı. Eleştirilerin en ağırı ise Fatih Terim’in kızı, moda yazarı Buse Terim’e yapıldı.

Sabah’ın haberine göre; Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in 6 aylık hamile olan kızı Buse Terim, kendisine ve bebeğine hakaret ve küfür edenlere kayıtsız kalmadı. İspanya ile oynanan milli maçın ardından sosyal medyadan yapılan terbiyesizlikler üzerine harekete geçen Buse Terim, dava açma kararı aldı. Daha önce de sosyal medyadan hakaret eden bir kişiyi mahkemeye veren Buse Terim, pişman olduğunu söyleyen şahsın uzlaşma talebini reddetmişti.