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Spor

Fatih Terim'in cezası ertelendi, Kadıköy'de kulübede olacak

Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in itirazını kabul etti ve 2 maçlık cezayı 1 yıl erteledi.

10 Mayıs 2012 19:42

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3 maçlık cezasının 2 maçını önümüzdeki sezona erteledi. Buna göre Terim, Fenerbahçe maçında takımının başında olacak.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Terim'in de katılımıyla duruşmalı toplantı gerçekleştirildiği belirtilirken, ''Sözlü açıklamaları ve savunmaları dinlendi. Yapılan müzakere neticesinde, UEFA ve FIFA talimatlarındaki ilgili hükümler ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 105. maddesi dikkate alınarak, başvurunun kısmen kabulü ile PFDK'ca teknik sorumlu Fatih Terim'e müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının 1 maçının infaz edildiği görülmüş olup, henüz infaz edilmemiş olan 2 maçlık cezanın 1 yıl süreyle oybirliğiyle ertelenmesine karar verilmiştir'' denildi.

Açıklama yapan Terim, "İtirazımız neticesinde gerekli olan yapıldı. Cumartesi akşamı olmamız gereken yerde, kulübede olacağız" dedi.

"Biz cezamızın iptalini değil, ertelenmesini talep ettik" diyen Terim, kurula sağduyulu davrandığı için teşekkür etti.

Terim, Trabzonspor maçında hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Terim, Beşiktaş maçında kulübede yer alamamıştı.

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