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Spor

Fatih Terim'in Bodrum'daki villası satışta

Villa için 8 milyon Euro isteniyor

16 Mart 2017 15:11

Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’in özel iskele ve plajı olan Bodrum’daki villası satışa çıktı. Villa için 8 milyon Euro isteniyor.

Sabah Gazetesi'nden Okan Filizçay'ın haberine göre Fatih Terim, her yıl tüm yazı geçirdiği Bodrum'daki evine veda ediyor. Uzun süredir satılacağı konuşulan lüks villa için bir hafta önce Hürriyet Emlak sitesine ilan verildi.

 

Denize sıfır villa

 

'Denize sıfır, özel iskele ve plajı olan satılık malikane' ibaresi kullanılan ilanda satış rakamı 8 milyon Euro olarak belirtildi. Terim'in evi sıkıldığı için mi, yoksa yeni bir ev almak için mi sattığı öğrenilemedi.

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