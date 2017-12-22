Fatih Terim'in alacağı ücret belli oldu

Galatasaray'da Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından 4. kez göreve gelen Fatih Terim, Türk Telekom Arena'da yapılan imza töreninde 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Terim'in alacağı ücret KAP'a bildirildi.

KAP'a bildirildi

Galatasaray, Fatih Terim'le anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, 2017-18 sezonunun 2. yarısı için 1 milyon Euro, 2018-19 sezonu için ise 2 milyon Euro yıllık ücret alacak. KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir.