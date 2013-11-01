Fatih Terim'e ilk cevap Galatasaray'dan

Sarı kırmızılı kulübün Basın Sözcüsü Şükrü Ergün, “Fatih hocanın açıklamalarıyla ilgili bir yorum yapmayacağız. Gündemimiz bu değil. Biz önümüze bakıyoruz” dedi.

Ergün, Fatih Terim’in sözleri için, “Biz bu konuda bir yorum yapmıyoruz. Gündemimizde değil. Fatih Terim, Galatasaray tarihinin bir parçasıdır. Öyle olmaya da devam edecektir. Kendisine kariyerinde ve bu önemli milli takım görevinde Galatasaray yönetimi olarak başarılar diliyoruz. Ve onun başarılarının da bizi gururlandıracağını biliyoruz. Biz Galatasaray kulübü olarak önümüze bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

'Saygı duymak lazım'

Terim’in, “Yazıklar olsun. Hakkımı helal etmiyorum. Bu yaşadıklarımı Metin Oktay veya Ali Sami Yen’de yaşasa isyan ederdi” sözleriyle ilgili de Şükrü Ergün, şöyle konuştu:

“Bu Fatih Terim’in kişisel görüşleridir. Saygı duymak lazım. Bu konuda gündemi çok fazla meşgul ettik. Türk spor kamuoyunun daha önemli gündem maddeleri var. Artık bu konuyu konuşmak tartışmak, ne Türk futboluna, ne Fatih hocaya, ne de Galatasaray’a bir şey katmaz. Artık bu konunun gündemden düşmesi lazım.”