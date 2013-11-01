T24 LogoT24 Logo
Spor

Fatih Terim'e ilk cevap Galatasaray'dan

Galatasaray Spor Kulübü adına Fatih Terim’in sert açıklamalarına Basın Sözcüsü Şükrü Ergün yanıt verdi

01 Kasım 2013 09:11

Sarı kırmızılı kulübün Basın Sözcüsü Şükrü Ergün, “Fatih hocanın açıklamalarıyla ilgili bir yorum yapmayacağız. Gündemimiz bu değil. Biz önümüze bakıyoruz” dedi.

Ergün, Fatih Terim’in sözleri için, “Biz bu konuda bir yorum yapmıyoruz. Gündemimizde değil. Fatih Terim, Galatasaray tarihinin bir parçasıdır. Öyle olmaya da devam edecektir. Kendisine kariyerinde ve bu önemli milli takım görevinde Galatasaray yönetimi olarak başarılar diliyoruz. Ve onun başarılarının da bizi gururlandıracağını biliyoruz. Biz Galatasaray kulübü olarak önümüze bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

'Saygı duymak lazım'

 

Terim’in, “Yazıklar olsun. Hakkımı helal etmiyorum. Bu yaşadıklarımı Metin Oktay veya Ali Sami Yen’de yaşasa isyan ederdi” sözleriyle ilgili de Şükrü Ergün, şöyle konuştu:

“Bu Fatih Terim’in kişisel görüşleridir. Saygı duymak lazım. Bu konuda gündemi çok fazla meşgul ettik. Türk spor kamuoyunun daha önemli gündem maddeleri var. Artık bu konuyu konuşmak tartışmak, ne Türk futboluna, ne Fatih hocaya, ne de Galatasaray’a bir şey katmaz. Artık bu konunun gündemden düşmesi lazım.”

 

 

ETİKETLER

fatih terimünal aysalşükrü ergünbasın toplantısıaçıklamabasın sözcüsügalatasaraycevap verdimetin oktayali sami yen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24