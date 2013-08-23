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Spor

Fatih Terim'i zor bir program bekliyor

İmparator 30 Ağustos - 20 Ekim tarihleri arasında birbirinden önemli sınavlara çıkacak

23 Ağustos 2013 12:36

Galatasaray ile beraber A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevini de üstlenen Fatih Terim'i yorucu günler bekliyor.

Ani bir buluşmayla Türkiye'nin gündemine oturan ve 3 gündür kamuoyunda büyük yankı uyandıran soru cevap buldu ve Kurt Hoca Milli Takım'ın başına geçti.

Ay-yıldızlılar ile 15 Ekim'e kadar 4 maça çıkacak olan başarılı hoca, play-off'lara kalmayı başarırsa yepyeni bir dönem başlayacak. İmparator 30 Ağustos - 20 Ekim tarihleri arasında birbirinden önemli sınavlara çıkacak.

Tecrübeli çalıştırıcı, önümüzdeki 50 günde hem Galatasaray hem de kırmızı-beyazlı takım ile 10 resmi maçta mücadele edecek.

İşte Terimi bekleyen zorlu ve yorucu maç programı:

30 Ağustos Eskişehirspor - Galatasaray

6 Eylül Türkiye - Andorra

10 Eylül Romanya - Türkiye

15 Eylül Galatasaray - Antalyaspor

17 Eylül Galatasaray - Şampiyonlar Ligi

2 Ekim Galatasaray - Şampiyonlar Ligi

6 Ekim Akhisar - Galatasaray

11 Ekim Estonya - Türkiye

15 Ekim Türkiye - Hollanda

20 Ekim Galatasaray - Karabükspor

 

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