Fatih Terim'i zor bir program bekliyor

Galatasaray ile beraber A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevini de üstlenen Fatih Terim'i yorucu günler bekliyor.
Ani bir buluşmayla Türkiye'nin gündemine oturan ve 3 gündür kamuoyunda büyük yankı uyandıran soru cevap buldu ve Kurt Hoca Milli Takım'ın başına geçti.
Ay-yıldızlılar ile 15 Ekim'e kadar 4 maça çıkacak olan başarılı hoca, play-off'lara kalmayı başarırsa yepyeni bir dönem başlayacak. İmparator 30 Ağustos - 20 Ekim tarihleri arasında birbirinden önemli sınavlara çıkacak.
Tecrübeli çalıştırıcı, önümüzdeki 50 günde hem Galatasaray hem de kırmızı-beyazlı takım ile 10 resmi maçta mücadele edecek.
İşte Terimi bekleyen zorlu ve yorucu maç programı:
30 Ağustos Eskişehirspor - Galatasaray
6 Eylül Türkiye - Andorra
10 Eylül Romanya - Türkiye
15 Eylül Galatasaray - Antalyaspor
17 Eylül Galatasaray - Şampiyonlar Ligi
2 Ekim Galatasaray - Şampiyonlar Ligi
6 Ekim Akhisar - Galatasaray
11 Ekim Estonya - Türkiye
15 Ekim Türkiye - Hollanda
20 Ekim Galatasaray - Karabükspor