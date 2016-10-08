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Spor

Fatih Terim'i tedirgin eden 3 sorun

Türkiye ile İzlanda yarın karşı karşıya geliyor

08 Ekim 2016 19:09

Türkiye A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Avrupa eleme grubunda oynayacağı 3. maç için İzlanda'ya gitti. Yolculuk öncesi teknik heyeti tedirgin eden 3 önemli nokta ortaya çıktı.

Terim, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzlanda’dan istedikleri sonuçla dönmeyi hedeflediklerini söylemiş, “İzlanda karşılaşmasından sonra biz de ciddi ama ilk üç maça göre zorluk derecesi daha az 2-3 maç yapacağız. Onlar da aralarında oynayacak. İnşallah hayırlısıyla oynayıp galibiyetle döneriz” ifadesini kullanmıştı.

Hürriyet'in teknik heyet görevlilerine dayandırdığı haber şöyle:

1- 7.5 saatlik yorucu yolculuk

7.5 saati bulan yolculuk yüzünden adeta ‘jet-lag’ yaşayan oyuncular, bir de Konya ile İzlanda başkenti Reykjavik arasındaki ısı farkından etkilenecek.

2- 16 derecelik sıcaklık farkı


Konya’da hava güneşli 24 derece iken, İzlanda’da yağmurlu ve 7-8 derecelik bir iklim ile karşılaşacak oyuncuların fazla etkilenmemesi için sağlık kurulu tedbir aldı.

3- Tek idman yapma şansı

Ayrıca Ukrayna maçı ve yorucu yolculuk nedeniyle Terim, dün akşam İzlanda’da antrenman yaptırmadı ve takımı dinlendirdi. Ay Yıldızlı ekibimiz şartların zorlaması nedeniyle taktiksel anlamda sadece bugün yapacağı tek antrenmanla İzlanda karşısına çıkacak.

 

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