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Spor

Fatih Terim'i ikna turları başladı

Galatasaray yönetimi 4. Fatih Terim döneminin başlamasına sıcak bakıyor

23 Kasım 2016 11:24

Galatasaray'daki kötü gidiş teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Listedeki birinci aday Fatih Terim. Ali Dürüst ve Alp Yalman deneyimli hocanın yuvaya dönmesi için kolları sıvadı.

Son dört haftada alınan üç mağlubiyet ve Fenerbahçe derbisindeki kötü futbol Riekerink defterini sarı kırmızılı kulüpte kapattı.

Yönetimin hedefinde ise Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim var. Başkan Dursun Özbek, çok istediği imparator için Alp Yalman kozunu oynayacak.

Yalman'la baba-oğul ilişkisi bulunan Terim'in, eski başkanı kırmayacağı düşünülüyor. Milli Takım'ı bırakmak istemeyen Fatih hoca için yakın arkadaşı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst'ten yardım istenecek.

 

Ali Dürüst aracı olacak

 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılma sürecinde Fatih Terim'in hem milli takım hem de Galatasaray'ı çalıştırmasına aracılık etmişti. Aynı şey bu kez Demirören'den istenecek.

A Milli Takım'ın mart sonuna kadar maçının olmaması da koz olarak kullanılacak. Lig bitiminde ise Terim'e seçim şansı bırakılacak.

Bu teklifi Ali Dürüst aracılığıyla Yıldırım Demirören'e iletmeyi planlayan Galatasaray yönetimi, şimdilik ikinci bir plan hazırlamıyor. Camia da 4. Fatih Terim döneminin başlamasına çok sıcak bakıyor.

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