Fatih Terim'e UEFA'dan onur nişanı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Elit Teknik Direktörler Forumu'na UEFA tarafından özel davetli olarak katıldı. Türkiye'den bugüne kadar davet edilen tek isim olan Terim, 2. kez bu gururu yaşadı.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda 2011-2012 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan gelişmelerin üzerinde duruldu. Ayrıca 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na, elit teknik adamlar tarafından genel bir bakış açısıyla yorum getirildi.

UEFA'nın Elit Teknik Direktörler Forumu'na katılan Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Aslan'ı 2000-2001'de şampiyon yapan Mircea Lucescu ile buluştu.



Jose ile başbaşa



Terim, Türkiye'de iz bırakan teknik direktörler arasında yer alan ve Galatasaray'a 2000-2001 sezonunda UEFA Süper Kupası ve lig şampiyonluğu yaşatan Lucescu ile bir araya geldi. Lucescu, Beşiktaş'ı 100. yılında da şampiyonluğa taşıyan isim olarak tarihe geçmişti.

Terim-Lucescu ikilisi koyu bir sohbet gerçekleştirdi. Terim, Hamit Altıntop transferinde önemli katkısı olan Real Madrid Teknik Direktörü Mourinho ile de görüşme fırsatı buldu.

İlk olarak 1999 senesinde düzenlenen UEFA Elit Teknik Direktörler Forumu için yorumda bulunan UEFA Teknik Direktörü Andy Roxburgh, organizasyon amacının UEFA tarafından düzenlenen yarışmalarda yer alan kulüplerden gelen geri dönüşleri değerlendirerek teknik adamların gelecek yıllar için turnuvalar hakkındaki yeni fikirlerini almak olduğunu söyledi. Roxburgh, bu sezon bir yenilik olduğunu da ifade ederek, "UEFA Hakemler Kurulu Başkanı Pierluigi Collina da futbol hakemliği konusundaki son gelişmeleri bizlerle paylaşmak için bizlerle olacak" dedi.

UEFA tarafından 14. kez düzenlenen UEFA Elit Teknik Direktörler Forumu'nda Fatih Terim'in yanı sıra, Massimiliano Allegri (AC Milan), Carlo Ancelotti (Paris Saint-Germain FC), Frank de Boer (AFC Ajax), John van den Brom (RSC Anderlecht), Unai Emery (FC Spartak Moskva), Rene Girard (Montpellier Herault SC), Kasper Hjulmand (FC Nordsjaelland), Leonardo Jardim (Olympiacos FC), Jorge Jesus (SL Benfica), Ivan Jovanovic (APOEL FC), Jürgen Klopp (Borussia Dortmund), Mircea Lucescu (FC Shakhtar Donetsk), Roberto Di Matteo (Chelsea FC), Jose Mourinho (Real Madrid CF), Vitor Pereira (FC Porto), Thomas Schaaf (SV Werder Bremen), Diego Simeone (Club Atlético de Madrid), Luciano Spalletti (FC Zenit St Petersburg), Tito Vilanova (FC Barcelona) ve Arsène Wenger (Arsenal FC) katılımcılar arasında yer aldı.

Daha önce 2002 yılında dördüncüsü düzenlenen UEFA Elit Teknik Direktörler Forumu'na davet edilen Fatih Terim, Nyon'daki toplantıda Arsene Wenger, Jose Mourinho, Vicente del Bosque, Louis van Gaal, Marcello Lippi, Fabio Capello, Carlo Ancelotti, Ottmar Hitzfeld, Klaus Toppmöller, Gerard Houllier, Jupp Heynckes, Javier Irureta ve Fernando Santos gibi önemli teknik adamlarla fikir alışverişinde bulunmuştu.