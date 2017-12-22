Fatih Terim'e Şansal Büyüka tavsiyesi

Şansal Büyüka, Galatasaray'da Dursun Özbek'in sürpriz yaparak Fatih Terim'i göreve getirmesini yayıncı kuruluş ekranlarında değerlendirdi. Tecrübeli teknik adamın şu aşamada en doğru seçim olduğunu belirten Büyüka, Terim'e, ‘’Toplumla, medya ile barışık yaşaması lazım. Daha hoş görülü olması lazım’’ tavsiyesinde bulundu.

Şansal Büyüka’nın yayıncı kuruluşta yaptığı açıklama şöyle:

Doğru olan yapıldı. Çünkü Fatih Terim boştaysa, Galatasaray’a hangi hocayı getirirseniz getirin en ufak puan kaybında, en ufak başarısızlıkta Fatih Terim ismi tribünlerde inleyecek. Bu bakımdan kim gelirse gelsin başarılı olma şansı yoktu. Bu bakımın Fatih Terim’in gelişini doğru bulmuyorum. Dursun Özbek bu konuda sağ gösterip sol vurdu. Açıklamalarında sanki Fatih hocadan uzak durup, bir yabancıyı getirmek gibi tavrı vardı. Bu akşam gördük ki, Fatih Terim isminde birleşildi ve doğru olan yapıldı. Önemli ayrıntılar var. Fatih Terim’in Galatasaray ve milli takımdaki son dönemi onun adının büyüklüğüne yakışır bir şekilde noktalanmadı. Fatih hocanın gelirken yardımcı ekibini daha gerçekçi ve radikal oluşturması lazım. Milli takımda arkanızda güçlü bir camia yok ve kendinizi zaman yalnız hissedebilirsiniz. Fatih hoca da bu yalnızlığı hissetmiş olabilir. Şimdi kendi yuvasına dönüyor. O bakımdan güçlü olacaktır. Zaten kişilik ve yapı olarak güçlü. Önemli işler yapacaktır.

Fatih Terim’e bir tavsiyem var. Toplumla, medya ile barışık yaşaması lazım. Daha hoş görülü olması lazım. Şunu da kabul edelim ki, toplumda Fatih Terim’e tepkili insanlar var. O yüzden daha hoşgörülü olmalı. Galatasaray doğru olanı yapmıştır. Yeni bir heyecan geldi, iddia arttı ve başarılı olacaktır.(CNNTürk)