Fatih Terim'e resmi teklif

İran kulübü İstiklal, Fatih Terim'e resmen teklifte bulundu. Kulüp yöneticisi Emir Sultani, son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran teknik adamla İstanbul'da görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre Sultani, Terim'le İstanbul'daki evinde bir araya gelerek resmi teklifte bulunduklarını belirtti. İranlı yönetici, "Fatih Terim, İstiklal takımının teklifinden memnuniyet duyduğunu ifade etti ve doğal olarak bazı taleplerde bulundu" dedi.

Sultani, Terim'in taleplerini İstiklal Spor Kulübü üst yöneticisi Riza İftikari'ye ilettiğini ve son kararın verilmesi için kulüp yetkilileriyle görüşeceklerini belirtti. Emir Sultani, Terim için yüksek ücret ödemeyi göze aldıklarını aktararak, "Bu parayı, tanıtım gelirleri ve başta Galatasaray olmak üzere Türk takımlarıyla yapılacak hazırlık karşılaşmalarında elde edilecek gelirler sayesinde karşılayabiliriz" diye konuştu.

İranlı yönetici, birkaç gün içerisinde birçok şeyin netlik kazanacağını da sözlerine ekledi.