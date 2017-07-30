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Spor

"Fatih Terim'e ödenecek 14.5 milyon lira tazminatla ilgili bir kamusal yorum yapılacaksa..."

"Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1529 TL’yken, bu parayı helal etmediklerini yazanlar az değildi"

30 Temmuz 2017 15:52

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, iki damadıyla birlikte "Kebapçı Selahattin"in mekânını basan ve daha sonra istifa ettiğini açıklayan Türkiye Milli Takım Direktörü Fatih Terim'e ödenecek tazminatla ilgili olarak "Terim’e ödenecek (ya da ödenen) 14.5 milyon TL tazminat ile ilgili bir kamusal yorum yapılacaksa, TFF’nin bir yıllık gelirindeki payının 40.1 milyon TL’si üzerinden yapılmalı" dedi. 

Çiğdem Toker'in "Tehlikenin farkında mısınız?" başlığıyla yayımlanan (30 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Terim’in tazminatındaki ‘hakkımız’ 

Kısa, kısacık bir süre de olsa kamuoyu gerçekten istifa ettiğini sandı. 
Ne zaman ki Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) alacağı tazminat ortaya çıktı. O vakit Fatih Terim’in gidiş biçiminin istifa değil, gönderilme olduğu anlaşıldı. 
Ödenecek tazminatın tutarı (3.5 milyon Avro) tartışmayı büyüttü. 
Bugünün kuruyla 14.5 milyon TL demek olan bu tazminat, hemen TBMM gündemine taşındı. Sosyal medyada da yoğun tartışıldı. 
Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1529 TL’yken, bu parayı helal etmediklerini yazanlar az değildi. 
Hal böyle olunca merak ettim. 
Yani Terim’in tazminatında biz sıradan ölümlülerin dolaylı da olsa payı var mıdır, varsa nedir diye merak ettim. 
TFF’nin 1 Haziran 2016 /31 Mayıs 2017 dönemi Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’na baktım. Federasyon’un bu dönemde, yani bir yıllık geliri 472 milyon 616 bin 663 TL’ymiş. 
(Dolara çevrilirse 135 milyon dolar, Avro üzerinden 107.4 milyon Avro yapıyor.) TFF gelirlerine kaynak dağılımına baktığımızda en büyük kalem 125.6 milyon TL ile TV radyo naklen yayın ve reklam gelirlerinde. (Bu da Digitürk olarak bildiğimiz Krea İçerik şirketiyle yapılan sözleşmeye dayalı.) 
İkinci sırada 61.7 milyon TL ile sponsorluk gelirleri. Üç ve dördü ise küçük tutar farkıyla altyapı fonu gelirleri ile spor toto ve spor loto gelirleri paylaşıyor. 40.8 milyon TL altyapı fonu, 40.1 milyon TL de spor toto ve loto gelirlerinden. 
Dolayısıyla, Terim’e ödenecek (ya da ödenen) 14.5 milyon TL tazminat ile ilgili bir kamusal yorum yapılacaksa, TFF’nin bir yıllık gelirindeki payının 40.1 milyon TL’si üzerinden yapılmalı.

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