Fatih Terim'e küfüre 4 buçuk yıl hapis istendi

Galatasaray’ın, Mersin İdman Yurdu ile 6 Nisan 2013 günü oynadığı maçın devre arasında Fatih Terim’in oyundan ihraç edilmesine sinirlenerek Fatih Terim ve kızı Merve Terim Çetin hakkında hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiği iddia edilen Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi Arif Hikmet Çalıkoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

'Merve Terim'e de küfretti'

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede Terim’in oyundan ihraç edilmesinin ardından maçı stadyumda izlemekte olan Galatasaray Spor Klübü Kongre üyesi olan şüpheli Arif Hikmet Çalıkoğlu’nun şikayetçi Fatih Terim hakkında herkesin duyabileceği şekilde bağırarak hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiği anlatıldı. İddianamede daha sonra kızı Merve Terim Çetin’in stadyum koridorlarında yürüdüğü, şüpheli Çalıkoğlu’nun yanındaki kişilerin “Sus oğlum Fatih Terim’in kızı geliyor" şeklinde uyardıkları ve kolundan tutarak sakinleştirmeye çalıştıkları ancak şüpheli Çalıkoğlu’nun aldırış etmeden hakaretlerine devam ettiği ve arkasına dönüp Merve Terim Çetin’i kastederek hakaret ve küfür içerikli sözler söylediği ifade edildi.

Dört buçuk yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede Fatih Terim ve kızı Merve Terim Çetin’in, savcılığın şüpheli Arif Hikmet Çalıkoğlu ile uzlaşma teklifini reddettikleri belirtilerek Çalıkoğlu hakkında “hakaret" suçundan 7 aydan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheli Çalıkoğlu önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.