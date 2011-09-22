-Fatih Terim'e ihtar cezası İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bugün toplanarak gündemindeki maddeleri görüştü. TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in akreditasyon kartını görünür olarak asmadığı için, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından aldığı ihtar cezasını oy birliğiyle onadığı bildirildi. Kurul ayrıca, Anadolu Üsküdar 1908 kalecisi Salih Şenbaş'ın aldığı 3 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra Bucaspor Kulübü'nün 2 bin 500 liralık para cezasını da oy birliğiyle onadı. Tahkim Kurulu, Sakaryaspor Kulübü'nün 10 bin liralık para cezasıyla, Bucaspor Kulübü'nün aynı miktardaki para cezasını ise oy birliğiyle kaldırdı.