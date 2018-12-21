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Spor

Fatih Terim'den yıl dönümü paylaşımı

"Fatih Hoca, samimiyetsizliklere samimi ve sempatik bir cevap vermiş"

21 Aralık 2018 23:03

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takıma dönüşünün birinci yıl dönümünde Twitter'dan paylaşımda bulundu. Eski Galatasaray yöneticilerinden Burak Elmas, Terim'in paylaşımıyla ilgili, "Fatih Hoca samimiyetsizliklere samimi ve sempatik bir cevap vermiş" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz yıl "Nerede kalmıştık" yazarak Galatasaray'a döndüğünü açıklayan Terim, bu kez "What can I do sometimes? #1likte" paylaşımı yaptı. Terim'in attığı tweet dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.

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