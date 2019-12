Fatih Terim'den veda yemeği

Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, görevinden ayrılan Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcıları için bir veda yemeği düzenledi.



İstinye Park'taki Borsa Lokantası'ndaki yemeğe TFF Başkanı Mahmut Özgener ve tüm yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Fatih Terim ile yardımcıları Oğuz Çetin, Metin Tekin, Müfit Erkasap ve Eser Özaltındere katıldı.



Yemek öncesinde basın mensuplarına kısa bir süre görüntü için izin verilirken, bu sırada başkan Özgener, Fatih Terim'e yönelik duygu dolu bir konuşma gerçekleştirdi. Özgener, Terim ile iki dönem birlikte çalıştıklarını ifade ederek, “Bu şansı bulduğumuz için çok büyük keyif aldık. Hocamızın inanılmaz derecede başarılı kariyeri, inanılmaz derecede keyif aldığımız müthiş çalışma arzusu, çok başarılı teknik adamlığı ve bunlardan daha da önemlisi insanlığıyla, beraber çalıştığımız her dakikadan, her günden büyük keyif aldık” dedi.



Mahmut Özgener, Terim'in kendilerine büyük mutluluklar yaşattığını dile getirerek, şöyle devam etti:



“Milli takımlar teknik direktörlüğünden önce kulüp düzeyinde çalışırken, ülkemize en büyük başarıyı getirdi. UEFA Kupası'nı kazandı. Yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, dünyanın en büyük kulüplerinde çalışıp bize büyük gurur yaşatan, ülkemizin tanıtımına inanılmaz katkıda bulunan biriydi hocamız. Bugün teknik direktörlüğe kısa bir süre ara verdiğine inanıyorum, çünkü o çalışma arzusu, hırsı, futbol sevgisi hocamızı çok fazla süre futboldan ayrı tutamaz. Hocamıza ve yardımcılarına çok teşekkür ediyorum. Bize çok başarılı bir Avrupa şampiyonası yaşattılar. Avrupa üçüncülüğünün keyfini yaşattılar. İnşallah bundan sonraki kariyerlerinde daha da başarılar elde ederler, bizleri ve ülkemizi çok daha mutlu edecek günleri beraber yaşarız.”



Özgener, konuşmasından sonra Fatih Terim'e dönüp, hakkını helal etmesini istedi. Terim de “Helal olsun” diyerek Mahmut Özgener ile kucaklaştı.



Terim: Büyük ilgi ve sevgi gördük



Fatih Terim, Özgener'in ardından yaptığı konuşmada, kendisi için güzel sözler sarf eden başkana teşekkür etti.



Terim, “Eğer bu dört yıl içinde bir şeyler olduysa, bunda tüm yöneticilerin, çalışanların, herkesin emeği var. Bu güzel atıfta bulunduğu ve güzel kelimelerle tarif ettiği için başkana teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım, bu dönemde gerek başkanımızdan, gerek yönetim kurulu üyelerimizden, gerekse tüm Futbol Federasyonu çalışanlarından çok yakın ilgi ve sevgi gördük. Sevgi ortamında zaman zaman bu tip kazalar olmasına rağmen çok önemli başarılar elde edilebiliyor. O nedenle gönlümüz, hepimizin arzu ettiği Dünya Kupası'nda olalım isterdi” ifadelerini kullandı.



Kendilerine çok iyi bir çalışma ortamı sunan TFF Yönetim Kurulu'na da teşekkür eden Terim, “Bu güzel jesti ve yemeği düzenleyerek bizi onurlandırdıkları için de arkadaşlarım ve kendim adına başkan ve yönetime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Başka yerde olsak da her zaman Türk futbolunun emrinde olacağımıza, dostluğumuzun ilelebet kalacağına inanıyorum” dedi.

Bu arada, Mahmut Özgener, Fatih Terim ve yardımcılarına birer gümüş kase armağan etti.

Çekilen toplu fotoğrafın ardından, basın mensupları dışarı çıkarıldı.