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Spor

Fatih Terim'den sürpriz kadro

Süper Lig’de 2013-14 sezonuna 3 maçta aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlikle başlayan Galatasaray, taraftarı önünde iki haftalık 3 puan hasretini dindirmeyi amaçlıyor

13 Eylül 2013 21:33

Spor Toto Süper Lig'in 4 hafta açılış maçında Galatasaray, M.P Antalyaspor'u ağırlıyor. Galatasaray, dev Real Madrid maçı öncesi son provoya çıkıyor.

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig yeniden başlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta açılış maçında Galatasaray , Antalyaspor’u TT Arena'da ağırlayacak. Son iki haftada 4 puan kaybeden sarı kırmızılı ekip, evinde 3 puan arayacak. Ayrıca puan kaydetmeden ilerleyen lider Beşiktaş 'tan kopmak istemeyen Aslan, Antalya temsilcini mutlaka yenmek istiyor.

Ayrıca Salı günü Devler Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçtan alacağı galibiyetle moral bulmak isterken aynı zamanda olası bir sakatlık durumundan da çok çekiniyor.

 

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

 

Galatasaray: Eray, Eboue, Semih, Chedjou, Hakan, Amrabat, Engin, Melo, Emre Çolak, Drogba, Burak

Medical Park Antalyaspor: Hakan, Koray, Deniz, Emre Güngör, Serkan, Uğur, İ.İbrahim D., Tita, Isaac, L.Diarra, Baros

Stat: Türk Telekom Arena

Saat: 20.00

Hakem: Tolga Özkalfa

 

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