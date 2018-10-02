Fatih Terim'den Porto açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Porto ile karşılaşacak Galatasaray, Portekiz'e gitti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Portekiz'den güzel bir sonuçla dönme temennisinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kafile, Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Portekiz'in Porto kentine hareket etti. Kafilede Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve yöneticiler de yer aldı.

Galatasaray'da cezalı olan Badou Ndiaye ile sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba, Porto'ya götürülmedi.

Sakatlıkları bulunan ancak durumları henüz netleşmeyen kaptan Selçuk İnan ile golcü futbolcu Eren Derdiyok kafileyle dahil edildi.

Galatasaray, Porto maçı hazırlıklarını, TSİ 21.00'de Dragao Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenmandan önce teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular Fernando Reges ile Maicon Roque'nin katılacağı basın toplantısı düzenlenecek.

Dragao Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

Fatih Terim: İnşallah güzel bir sonuçla döneriz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Portekiz'den güzel bir sonuçla dönme temennisinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Porto müsabakasından sonra grupta 4 maç daha yapacaklarına değinerek, "Şampiyonlar Ligi'ndeki her maçın zorlu geçeceği hepimizce biliniyor. İnşallah güzel bir sonuçla döneriz. Bu müsabakadan sonra 4 karşılaşma daha olsa da her maç en iyi sonucu almak istiyoruz." diye konuştu.

Kadro

Galatasaray'ın Porto maçı kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.