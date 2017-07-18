Fatih Terim'den kavga sonrası ilk açıklama

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'nde mekan sahibi Selahaddin Aydoğdu ile damatlarının mekanlarına ördüğü çit nedeniyle girdiği kavga günlerdir gündemden düşmezken, Terim'den ilk açıklama geldi. Bu sabah 10.45 sularında İstanbul'a gelen teknik adam, kendisine kavga sorusu sorulması üzerine kısa bir cevap vermekle yetindi.

63 yaşındaki çalıştırıcı, kavga hakkında "Konu yargıya intikal etmiştir" demekle yetindi. Terim, havaalanında bulunan bir gazetecinin "Damadınızın ablası bir açıklama yaptı. Bu konuda bir şey söyler misiniz?" sorusuna gülerek, "Hepinizi öpüyorum" yanıtını verdi.

"Fatih Terim yıllardır herkese 'gider' yaptı; benden dayağı yiyip 2 dakikada kaçtı"