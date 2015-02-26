Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Milli futbolcular Arda Turan ile Hakan Çalhanoğlu'nu karşı karşıya getiren Bayer Leverkusen-Atletico Madrid maçını stattan izleyen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 1-0'lık Leverkusen galibiyetinde başrolü oynayan Çalhanoğlu'nun golünü değerlendirdi. Terim, "Güzel bir geceydi. Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolcular karşı karşıya geldi. Golü Hakan'ın atması da daha da güzel oldu" diye konuştu.

Bayer Leverkusen Genel Menajeri Rudi Völler'in, geçtiğimiz hafta "Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Toprak'ın Türk Milli Takımı'nda olması bizi mutlu eder" sözleri ve ardından Atletico Madrid ile oynayacakları maça davet etmesi üzerine Almanya'ya giden Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi mücadelesini stattan izledikten sonra Türkiye'ye döndü.

Tecrübeli teknik adam, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Güzel bir geceydi. Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolcular karşı karşıya geldi. Golü Hakan'ın atması da daha da güzel oldu. Çok rahat, güzel, verimli ve olumlu bir seyahat oldu. İnşallah bugün de Beşiktaş ile daha çok güleriz, Trabzon ile de iyi bir sonuç olursa mutlu oluruz."

Bu akşam oynanacak Beşiktaş -Liverpol maçı için Avrupa'dan gelen Beşiktaş taraftarları ile Atatürk Havalimanı Dış Hatlar geliş katında karşılaşan Terim, siyah-beyazlı taraftarlarla selfi çektirdi ve maç için başarılar diledi.