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Spor

Fatih Terim'den değişiklik, Caner Erkin milli takımda

Fatih Terim Arda Turan, Caner Erkin, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ü kadroya almamıştı

02 Ekim 2016 18:51

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'da değişiklik yaparak Caner Erkin'i kadroya aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve İzlanda maçları için 30 Eylül'de açıklanan aday kadroda yer alan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, nükseden sakatlığı sonucu artan ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Kaldırım'ın yerine Caner Erkin aday kadroya dahil edildi.

A Milli Takım, 3 Ekim Pazartesi günü Konya'da toplanacak. Ay yıldızlı ekip ilk maçını 6 Ekimde Konya'da Ukrayna ile ikinci maçını 9 Ekimde deplasmanda İzlanda ile oynayacak. 

Fatih Terim, Caner Erkin'in yanı sıra Arda TuranSelçuk İnanBurak Yılmaz, Hakan Balta ve Gökhan Gönül'ü Rusya ve Hırvatistan maçlarının kadrosuna almamıştı. Hakan Balta Ukrayna ve İzlanda karşılaşmaları için açıklanan ilk kadroda yer aldı.

 

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