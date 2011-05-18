-FATİH TERİM'DEN CİM BOM'A YEŞİL IŞIK İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - Galatasaray'da yeni seçilen başkan Ünal Aysal'ın teknik direktörlük için ilk teklif sunduğu isim olan Fatih Terim, yapılan teklif için olumlu mesaj vererek, ''Galatasaray olunca bazı şeyler üzerinde fazla durulmuyor, gerisi teferruat oluyor'' ifadesini kullandı. Lig TV'de, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının yıl dönümü nedeniyle yapılan programa telefonla bağlanan Fatih Terim, Ali Sami Yen Stadı'na 1974 yılında girdiğini dile getirerek, ''Yıl 2011 oldu. Burası bizim yuvamız, kulübümüz. Görüşmelerimiz sonucunda bir şey çıkacak inşallah. Her şeyin hayırlısı olsun. Hayırlısı olması en önemlisi'' dedi. Terim, 2000 yılındaki gibi pres yapan bir takımın daha sonra gelmediğini dile getirirken, ''İnşallah öyle bir takım ortaya çıkarırız'' derken, UEFA Kupası'nı kazanan futbolcular için de ''İnşallah bu ülke sizi hiç unutmayacak'' cümlesini kullandı.