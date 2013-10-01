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Spor

Fatih Terim'den 9 dava birden

Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılış süreci ve ayrılığının hemen ardından televizyon programlarında hakkında söylenen sözler ve iddialar için dokuz dava açtı

01 Ekim 2013 17:50

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim, hakkında yapılan yayınlar nedeniyle RTÜK'e şikayette bulunurken, "iftira ve kişilik haklarını zedelediği" için bazı televizyonlara ve başta Rasim Ozan Kütahyalı olmak üzere bazı yorumculara dava açtı.
 
Radyospor'a konuşan Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, RTÜK ve savcılık nezdinden 9 dava açtıklarını ve devamının geleceğini söyledi.
 
Rezan Epözdemir şöyle konuştu: 
 
"Bundan önceki programlarda Terim'e yönelik iftira içeren, kötü niyetli yayınlar, basın yoluyla hakaret nedeniyle  savcılığa başvurumuzu yaptık, tazminat için başvurduk. Bugüne kadar dokuz dava açtık. Ayrıca RTÜK'e şikayetlerimizi yaptık.  Kişiler hakkında konuşmak doğru değil ama daha önce Ahmet Çakar'a dava açmıştık. Aysal ile Terim arasında geçen mesajların yayımlanması nedeniyle gereken incelemeleri yapıyoruz. Gerekirse davayı açacağız."   

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