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Spor

Fatih Terim'den 3 isme ültimatom

Milli Takım'ın İzlanda'ya mağlup olması sonrası revizyon hazırlığı iddiaları gündeme geldi

11 Eylül 2014 13:12

Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim’in İzlanda maçında oynadıkları futbolla tepki çeken Olcan Adın, Selçuk İnan, Ömer Toprak’ı kadro dışı bırakacağı iddia edildi. Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz’ın da tehlike sınırında olduğu belirtildi.

İzlanda maçı sonrasında Fatih Terim, “Bizde yıldız çok” diyerek önemli bir tartışmayı açtı. Terim ayrıca, “Milli Takım, yüzde 100'ünüzün daha üstünde vermeniz gereken yerdir. Bunu vermeyenler aramızda olmayacak” diyerek yıldızlara resti çekmişti.

 

'Türkiye bizi hiç şaşırtmadı'

 

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, İmparator'un isim vermeyeceğim dediği ve hayal kırıklığı yaratan isimler; Olcan Adın, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Ömer Toprak ve Arda Turan. Bu 4 isimden de memnun kalmayan Terim'in bu isimleri hedef aldığı belirtiliyor.   

 

Bekler de düşük kaldı

 

Burak'ın gol sorunu, Olcan'ın hiç katkısının olmaması, Selçuk İnan'ın A Milli Takım'da hiçbir zaman beklenen performansı gösterememesi, Arda Turan'ın da beklenin çok altında kalması Terim'i kızdırırken Ömer Toprak, Ersan Gülüm performansı düşük isimlerdi. Emre Belözoğlu, vasatı aşamazken Terim, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den de memnun kalmadı.

 

İşte yeni nesil Milliler

 

Çek maçında eğer bu oyuncular kredilerini koruyamazsa ibre yeni oyunculara dönecek. A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, Ahmet İlhan, Olcay Şahan, Mustafa Pektemek, Mevlüt, Oğuzhan, Tarık Çamdal gibi isimler daha çok şans bulacak.

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