Fatih Terim yönetime 4 gurbetçi ismi verdi

Ttransfer sürecine giren Galatasaray’da operasyonun şekli değişti. Yönetimle önceki gün yaptığı toplantıda son listesini sunan Fatih Terim; Kenan Karaman’la birlikte, Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ve eski oyuncusu Sinan Gümüş’ü de istedi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan yabancı kısıtlaması kararı, Galatasaray’ın transferdeki yol haritasını tamamen değiştirdi.

Karardan önce de yerli operasyonu üzerinde duran sarı-kırmızılılar, kapsamı genişleterek gurbetçi avına çıkıyor.

Teknik patron Fatih Terim’in, önceki gün yönetim kurulu ile yaptığı toplantıda verdiği son listede; Kenan Karaman dışında da çok önemli isimler var.

Kenan’ın transferini 2 milyon Euro çıkış maddesini kullanarak bitirmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, daha sonra Schalke’nin 20 yaşındaki golcüsü Ahmed Kutucu için de temaslara başlayacak.



Schalke altyapısında yetişen ama Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanan genç yeteneğin bonservisini almak kolay görünmese de masada kiralama formülü de bulunuyor.

Luyindama'nın yerine Kaan Ayhan

Terim’in listesindeki bir diğer kritik isim, Türk devlerini peşinden koşturan Kaan Ayhan...

Fortuna Düsseldorf’un ligden düşmesiyle birlikte ayrılık kararı alan 25 yaşındaki savunmacı, tekliflere kapısını ardına kadar açmış durumda.

Galatasaray, milli oyuncuyu kesinlikle bonservisiyle birlikte istiyor. Başarılı savunmacının transferiyle birlikte, Luyindama’nın uzun süredir görüşme halinde olduğu İngiliz kulüplerinden birine satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bir diğer sürpriz gelişme Sinan Gümüş cephesinde yaşanıyor. Galatasaray’dan sözleşmesi bitince gönderilen, İtalya’da aradığını bulamazken, Antalya formasıyla yeniden parlayan 26 yaşındaki forvet, şu sıralarda hem Fener’in hem de Cim Bom’un gündeminde.