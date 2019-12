-FATİH TERİM YENİDEN İTALYA YOLUNDA MI? ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Fatih Terim'in, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın başına tekrar geçebileceği iddia edildi. Almanya'daki Four Four Two dergisinin internet sitesinde verilen haberde, Fiorentina'nın, teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in yerine Fatih Terim'i getirmeyi düşündüğü ileri sürüldü. Haberde, Stadio Artemio Franchi'de bir kahraman gözüyle bakılan Terim'in de İtalya'ya dönmeyi kabul edebileceği belirtildi.