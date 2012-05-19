Fatih Terim yeni Arda'sını Hollanda'da buldu

Şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarına gizlice başladı. ...

Kadroya kariyerinin sonuna gelmiş maliyeti yüksek isimleri katmak istemeyen Teknik Direktör Fatih Terim'in transfer gündeminde ilk sırada kanatları güçlendirmek var.

Star gazetesinin haberine göre; Arda Turan'ın Atletico Madrid'e transfer olmasının ardından hem 10 numara mevkiinde hem de kanatlarda büyük sıkıntı yaşayan İmparator, aradığı genç yıldızı Hollanda'nın Vitesse takımında buldu.



Tekniği Arda gibi



Bu oyuncunun Gürcü futbolcu Giorgi Chanturia olduğu öğrenildi. Stil olarak Arda'ya çok benzeyen ancak milli stardan daha hızlı olan Chanturia çektiği etkili şutları ve yüksek teknik seviyesi ile Avrupa'nın birçok devinin transfer listesinde yer alıyor. Barcelona alt yapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu için tek handikap Vitesse... Sarı-siyahlı Hollanda kulübü, genç yıldızı kaybetmek istemiyor. Galatasaray Yönetimi ise transferi bitirmek için kolları sıvadı.

Aslan milyon euro teklif edecek

25 maçta 4 gol 3 asistle takımına katkı veren Gürcü yıldız için Dış İlişkilerden Sorumlu yönetici Şükrü Hanedan harekete geçti. Hanedan'ın Hollanda'ya gidip, Vitesse'li yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldız için belirlediği bonservis bedeli 5 milyon euro. Chanturia'nın önümüzdeki 5 sene içinde Avrupa'nın gözdelerinden biri haline geleceği ve yüksek ücretlerle dev kulüplere transfer olabileceği belirtiliyor.