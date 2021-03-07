Fatih Terim: Yarım pozisyon vermeden iki gol yedik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2'lik Sivasspor maçının ardından yedikleri gollere dikkat çekti. Terim, "Yarım pozisyon vermeden iki gol yedik" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Fatih Terim, yedikleri gollere dikkat çekerek, ''Maçı analiz edecek olursak şöyle diyebiliriz; yarım pozisyon vermeden iki gol yedik. Goller de pozisyon değil, zaten Martin Linnes'inki hiç değil. Bu saha başımızı daha çok ağrıtacak. Televizyondan yeşil gözüküyor da öyle değil. Yapmak istediğimizi, oyun anlayışımız, taktiğimiz her şeyimizle bu zemine rağmen çok iyi bir ilk yarı oynadık. İlk yarı yapamadık, olmadı. İkinci yarı iyi bıraktığımız ilk yarıya devam ettik. Maalesef pozisyon yokken bir gol daha yedik. 2-2'yi bulduk, üçüncüyü kaçırdık ama sonunda puan kaybettik" diye konuştu.

''Bunun pardonu yok!''

''İyi oynamak, iyi mücadele etmek önemli ama iki puan kaybı var. Tercihimiz hem iyi mücadele hem iyi futbol hem de üç puan. Bazen olmuyor. Bugün oyun olarak çok iyi şeyler yaptık ama sonucu alamadık. Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. 59. dakikada Henry Onyekuru'ya olan pozisyon... Biz öyle en az 2-3 oyuncumuz atıldı. Uzatmanın 7 dakikasıyla birlikte daha 38 dakika var ve bu pozisyona kırmızı kart göstermiyor. Endişelendiler ya, demek ki haklılarmış. 10 saniye içinde Gedson'un ayağına basıyor, ona da hiçbir şey yok. Galatasaray'a gelince hiç tereddütsüz... Ali Palabıyık top falan oynamadığı için bilemez tabii. Biz Falcao, Mostafa Mohamed, Diagne ve daha birçok kırmızı kart görüp 10 kişi oynadık. Ancak ne hikmetse bize karşı harika bir sebepleri var. Pek futbol oynamadıkları için o pozisyonları çözemiyorlar. Bunun pardonu yok. Muhakkak bize her hafta bir şeyler oluyor, her hafta!''

''Farklı seçenek yok, maçları burada oynayacağız''

''Yarış devam ediyor. Biz bu arkadaşlara rağmen devam edeceğiz. Kimseye bir şey bırakacak halimiz yok. Bu oyun sürdüğü sürece de her zaman sonuç böyle olmayacak. Farklı bir seçenek yok. Maçları burada oynayacağız. Bir saha var, o sahanın sahibi oynuyor. Diğer saha aynı şekilde. Sadece Olimpiyat Stadı var, Karagümrük de orada oynuyor haklı olarak. Zaten seyirci avantajımız yok, deplasmanda da seyirci dezavantajımız var. Bu sahada oynayacağız. Bizim gibi takımlar için, iç sahada bu felsefeyle oynayan takımlar için dezavantaj bu saha.''